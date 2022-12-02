Нутрициолог Арина Скоромная развеяла миф о полезных продуктах

Разрекламированные полезные продукты не так уж и полезны на самом деле. Сегодня все уверены, что обезжиренный творог, свежий сок или злаковые батончики - это залог здоровья и стройности. Так ли это на самом деле - рассказывает диетолог.

Специалист по здоровому питанию рассказала всю правду о так называемой "полезной" еде.

Арина Скоромная уверена, что обезжиренные молочные продукты совершенно бесполезны и даже вредны для организма:

"Обезжиренные продукты вредны тем, что жиры необходимы человеку, и если мы все будем есть обезжиренное, сделаем хуже здоровью. Кальций не усваивается без жиров, поэтому в обезжиренных молочных продуктах нет практической пользы. Было уже несколько исследований о том, что такие продукты негативным образом влияют на обмен веществ"

Другой опасный продукт, который принято относить к полезной еде, это, по мнению диетолога, свежевыжатый сок.

Если выпить его с утра натощак, как это часто рекомендуется, в крови может резко увеличиться уровень сахара.

Специалист по здоровому питанию рекомендует также не вестись на рекламные уловки всех подряд производителей якобы "диетических" фитнес-батончиков.

Арина Скоромная:

"Польза фитнес-батончиков зависит от того, какая фирма. Есть очень хорошие, качественные и полезные. Надо смотреть на состав и на бренд. Продукты, которые изготавливаются в промышленных масштабах и продаются в супермаркетах, не очень хороши"

Диетолог предупредила, что в таких "полезных" батончиках для похудения нередко добавляется сахар в довольно приличных дозах.