Настоящие причины отъезда Пугачевой из России названы
2022-12-02 16:21
В одном из своих интервью певица Алла Пугачева назвала причины своего отъезда из России.
Алла Пугачева еще 25 лет назад в интервью сообщила, что может заставить ее оставить родину.
Артистка заявляла, что родина-мать ее должна сильно обидеть, чтобы певица предпочла чужбину.
Также Пугачева отметила, что, если ее сделают нищей в России, то она лучше будет страдать от безденежья за границей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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