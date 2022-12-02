Настоящие причины отъезда Пугачевой из России названы

В одном из своих интервью певица Алла Пугачева назвала причины своего отъезда из России.

Алла Пугачева еще 25 лет назад в интервью сообщила, что может заставить ее оставить родину.

Артистка заявляла, что родина-мать ее должна сильно обидеть, чтобы певица предпочла чужбину.

Также Пугачева отметила, что, если ее сделают нищей в России, то она лучше будет страдать от безденежья за границей.