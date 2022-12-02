Эксперты рассказали, какие растения-паразиты опасны для сада и огорода

Они могут усыпить бдительность начинающих дачников своей красотой, но вместе с тем принести немалый вред растениям.

Есть растения-«приживальщики», которые внешне симпатичны, но на деле высасывают из культурных растений все соки. Что это за паразиты, как их распознать?

Заразиха подсолнечниковая

Она может быть одно- и многолетней. Растет в высоту до полуметра. Чаще всего поражает подсолнечник, однако может паразитировать на томатах, конопле, полыни и других растениях. Пораженная таким паразитом культура отстает в развитии, увядает и нередко погибает.

Заразихи быстро растут и завязывают большое число семян, для этого им нужно много воды и питания, его они получают от растений-доноров.

Омела

Омела белая — полупаразит. Она прорастает внутрь ветви, пользуется соками дерева-хозяина, но также «кормится» и собственными кожистыми зелеными листьями. Обычно паразитирует на яблоне, груше, тополе, иве, березе, липе, а также хвойных сосне и пихте. Прикрепляется к ним корнями-присосками.

Щадящим способом избавиться от омелы не получится. Придется срезать всю зараженную ветку.

Повилика европейская

Это однолетние бесхлорофилльные растения красного или оранжевого цвета. Стебли вьющиеся, с присосками и чешуйчатыми листьями. Светлые цветки собраны в шары с кроющим листиком у основания. Они цветут в июне-сентябре.

Повилика паразитирует на культивируемых и дикорастущих деревьях, а также кустарниках и травах. Распространяется быстро, захватывая большие площади цветников, садов и огородов. И высасывают из растения все соки. Заметив его, нужно сраху же избавляться.