Учёные говорят, что океан исследован значительно хуже, чем космос

Казалось бы, что может быть интересного в жизни морских обитателей, а оказывается, что они способны сильно удивить любопытного исследователя.

Плодовитости самки морской трески можно только позавидовать. Только за один брачный сезон, она может отложить 6 млн. икринок. В сутки эта удивительная рыба откладывает несколько сот тысяч икринок. Большую часть этой икры и мальков поедают хищники, но благодаря такой плодовитости популяция выживает.

Существуют рыбы с поистине уникальными возможностями, например, амазонский угорь, может электрическим разрядом обездвижить лошадь, а человека просто убить. Кстати в Африке живёт такой же электрический сом.

Природа создаёт причудливые формы, подтверждение тому - рыба пила. Это один из видов морских скатов. Эти рыбы довольно большие и могут вырастать до 5 метров. У них в центре головы находится отросток с шипами в виде пилы. С помощью него, рыба пила врывается в косяк рыбы и поражает добычу этим отростком.

У японцев особым деликатесом является рыба фугу. Она настолько вкусна, что можно потерять голову, причем в прямом смысле. Неправильно приготовленная рыба, смертельно опасна. Ее должен готовить, только опытный повар. Но все равно, в год от отравления этой рыбы, гибнет несколько тысяч человек.

Существует рыба под названием групер. Так вот она может достигать массы 4500 кг. Это почти слон, но только с жабрами. Эти рыбы время от времени убивают несколько водолазов.

У рыб в отличии от животных есть интересный орган чувств. Это так называемая боковая линия. С помощью нее рыба узнает давление воды и ощущает лёгкие, электрические поля хищников или других обитателей.

Летучие рыбы уникальны, мало того, что они выпрыгивают из воды, они могут на протяжении долгого времени парить не ныряя, а только отталкиваясь хвостом от поверхности воды. Такие полеты они могут осуществлять на расстояние до 400 метров.

Самая дорогая аквариумная рыбка, это рыба - дракон. Стоимость такой рыбки примерно 80 тыс. долларов и это не придел. Платиновая рыбка этого вида, может стоить 400 тыс. долларов.