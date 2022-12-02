Место «Диснея» в России займет новый телеканал «Солнце»
«Дисней» в скором времени прекращает вещание на территории России и сменит его новый российский детский телеканал «Солнце».
В пятницу днем телеграмм-канал Mash сообщил, что с 14 декабря телеканал "Дисней" прекращает свое вещание на территории России и причиной ухода стали санкции, введенные после начала СВО, и изъятие прав на мультфильмы и сериалы.
Сообщается, что место уходящего канала займет новый российский телеканал "Солнце" с детским контентом, о котором пока официально не объявлялось и конкретно не известно, что это будет за канал.
Критики российской кинематографии предполагают, что это может быть модернизированный уже существующий канал "Карусель", но как бы там не было посмотреть "Чипа и Дейла" или "Русалочку" на российском телевидении мы уже не сможем.
Опубликовано: Елена Калиновская
Independent: жители Британии начали есть корм для животных из-за роста цен
Австралия и страны G7 анонсировали отказ от нефти и нефтепродуктов из России
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США
Сын Трампа осудил Зеленского за запрет УПЦ и арест священников в Украине
Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям