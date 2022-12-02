Место «Диснея» в России займет новый телеканал «Солнце»

«Дисней» в скором времени прекращает вещание на территории России и сменит его новый российский детский телеканал «Солнце».

В пятницу днем телеграмм-канал Mash сообщил, что с 14 декабря телеканал "Дисней" прекращает свое вещание на территории России и причиной ухода стали санкции, введенные после начала СВО, и изъятие прав на мультфильмы и сериалы.

Сообщается, что место уходящего канала займет новый российский телеканал "Солнце" с детским контентом, о котором пока официально не объявлялось и конкретно не известно, что это будет за канал.

Критики российской кинематографии предполагают, что это может быть модернизированный уже существующий канал "Карусель", но как бы там не было посмотреть "Чипа и Дейла" или "Русалочку" на российском телевидении мы уже не сможем.