Financial Times: Евросоюз договорился о потолке цен на российскую нефть в размере $60
2022-12-02 20:30
Страны-участницы ЕС договорились о потолке цен на мировые закупки российской нефти в размере $60.
2 декабря газета «Файнэншл Таймс» сообщила о том, что страны-участницы Европейского союза смогли достигнуть соглашения по уровню лимита цен на российскую нефть в размере $60 за баррель после согласия Республики Польша.
Ранее, польские власти выступали против введения ограничения цен на импортируемую из России нефть в размере $60 и наставали на том, чтобы установить ценовой потолок в $30 за баррель.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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