Financial Times: Евросоюз договорился о потолке цен на российскую нефть в размере $60

Страны-участницы ЕС договорились о потолке цен на мировые закупки российской нефти в размере $60.

2 декабря газета «Файнэншл Таймс» сообщила о том, что страны-участницы Европейского союза смогли достигнуть соглашения по уровню лимита цен на российскую нефть в размере $60 за баррель после согласия Республики Польша.

Ранее, польские власти выступали против введения ограничения цен на импортируемую из России нефть в размере $60 и наставали на том, чтобы установить ценовой потолок в $30 за баррель.