ЕС официально подтвердил решение по введению потолка цен на российскую нефть

Евросоюз официально сообщил о принятии соглашения по установлению лимита цен на нефть из России.

В пятницу вечером газета Financial Times сообщила, что Евросоюз официально подтвердил решение по введению потолка цен на нефть из Российской Федерации и приняли соглашение установить ценовой предел 60 долларов за баррель после того, как Польша отказалась от своих возражений.

Ранее сообщалось, что страны ЕС пытаются согласовать ценовой потолок российской нефти и установить ценовой предел на уровне 65-70$, но Польша, Литва и Эстония настаивали на 30 $ за баррель и это затянуло процесс.

Однако теперь ЕС может начать письменную процедуру одобрения сделки и уже к пятому декабря планируют официально ввести лимит цен на российскую нефть.