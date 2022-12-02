ЕС официально подтвердил решение по введению потолка цен на российскую нефть
Евросоюз официально сообщил о принятии соглашения по установлению лимита цен на нефть из России.
В пятницу вечером газета Financial Times сообщила, что Евросоюз официально подтвердил решение по введению потолка цен на нефть из Российской Федерации и приняли соглашение установить ценовой предел 60 долларов за баррель после того, как Польша отказалась от своих возражений.
Ранее сообщалось, что страны ЕС пытаются согласовать ценовой потолок российской нефти и установить ценовой предел на уровне 65-70$, но Польша, Литва и Эстония настаивали на 30 $ за баррель и это затянуло процесс.
Однако теперь ЕС может начать письменную процедуру одобрения сделки и уже к пятому декабря планируют официально ввести лимит цен на российскую нефть.
Опубликовано: Елена Калиновская
Independent: жители Британии начали есть корм для животных из-за роста цен
Австралия и страны G7 анонсировали отказ от нефти и нефтепродуктов из России
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США
Сын Трампа осудил Зеленского за запрет УПЦ и арест священников в Украине
Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям