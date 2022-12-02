В Москве загорелась крыша Микояновского мясокомбината
2022-12-02 22:07
В Москве загорелась крыша Микояновского мясокомбината на Волгоградском проспекте, из здания эвакуированы около 20 человек.
В пятницу ночью, 2 ноября 2022 года, российское интернет-издание Baza сообщило о том, что в Москве на Волгоградском проспекте горит крыша здания Микояновского мясокомбината, на место возгорания прибыли сотрудники МЧС, обсуждается вопрос применения пожарного вертолёта.
Отмечается, что из охваченного пламенем здания столичного мясоперерабатывающего предприятия спасатели эвакуировали около 20 человек, предварительно, пострадавших при пожаре нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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