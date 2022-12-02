Гросси: эксперты МАГАТЭ приближаются к соглашению по безопасности Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации приближаются к соглашению между Россией и Украиной по безопасности ЗАЭС в Энергодаре.

2 декабря глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ходе пресс-конференции в Риме заявил, что эксперты МАГАТЭ близки к приемлемому соглашению между Москвой и Киевом по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Гросси уточнил, что разрабатываемое агентством предложение направлено на то, чтобы «остановить безумные бомбардировки крупнейшей атомной электростанции в Европе», которые могут стать причиной радиационной аварии.