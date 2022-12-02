В Киеве на Севастопольском рынке возник крупный пожар
2022-12-02 22:39
Украинские СМИ сообщают о крупном пожаре на Севастопольском рынке в столице Украины.
В пятницу ночью, 2 декабря 2022 года, украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на местные Telegram-каналы, сообщило о том, что Севастопольский рынок в Киеве охвачен пламенем.
На данный момент причина возникшего на одном из столичных рынков возгорания неизвестна. Представители власти Киева никак не прокомментировали информацию о пожаре на Севастопольском рынке.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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