В Киеве на Севастопольском рынке возник крупный пожар

Украинские СМИ сообщают о крупном пожаре на Севастопольском рынке в столице Украины.

В пятницу ночью, 2 декабря 2022 года, украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на местные Telegram-каналы, сообщило о том, что Севастопольский рынок в Киеве охвачен пламенем.

На данный момент причина возникшего на одном из столичных рынков возгорания неизвестна. Представители власти Киева никак не прокомментировали информацию о пожаре на Севастопольском рынке.