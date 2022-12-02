Чавушоглу: Запад должен убедить Киев сесть за стол переговоров
2022-12-02 22:43
Глава МИД Турции Чавушоглу призвал Запад убедить Украину сесть за стол переговоров.
2 декабря ТАСС сообщает, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на конференции "Средиземноморские диалоги" сообщил, что несмотря на то, что некоторые западные страны не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но все же им следует убедить Украину и сесть за стол переговоров с Россией.
Турецкий политик пообещал, что Анкара продолжит прикладывать все усилия, для урегулирования этого конфликта дипломатическим путем, хотя сейчас это сделать гораздо сложнее, чем в марте, когда Москва и Киев еще сохраняли диалог и встречались в Стамбуле.
Опубликовано: Елена Калиновская
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