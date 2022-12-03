FT: ЕС согласовал потолок цен на нефть из России в размере $60 за баррель

Газета Financial Times утверждает, что лидеры Евросоюза достигли договорённости об уровне потолка цен на поставки российской нефти.

3 декабря международное информагентство Financial Times сообщило, что главы стран-участниц Европейского союза согласовали начальный уровень потолка цен на импорт российской нефти, который составить шестьдесят долларов за баррель. Отмечается, что последней из одобривших данный уровень является Варшава.

Примечательно, что накануне правительство Польши протестовало против инициативы других государств Евросоюза о введении потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, предлагая лимит в 30 долларов.