За юмором и колкостью великая Фаина Раневская скрывала свое одиночество и боль

В Британии она была включена в топ-10 самых великих артисток всех времен и народов, хотя сыграла в кино всего три главные роли.

Жизнь Фаины Раневской овеяна тайнами, загадками и домыслами. Гениальная актриса, она была несчастна и одинока в повседневной жизни.

Настоящее имя звезды Фаня Фельдман. Она родилась в 1896-м году в городе Таганроге, в богатой еврейской семье. Отец Гирш Фельдман владел фабрикой сухих и масляных красок, несколькими домами, магазином строительных материалов и пароходом. У Фаины было 2 брата и старшая сестра - красавица Белла.

В детстве Фаня заикалась, потому хлебнула насмешек от одноклассниц. Но при этом всегда мечтала стать актрисой, и в 1913 году решила покорить Москву. Выпросила у родителей денег и поехала в Первопрестольную, обошла все театры в надежде найти работу. Но попытка провалилась.

Будущая Фаина Раневская была вынуждена вернуться в Таганрог, поступить на курсы актерского мастерства. Там ее научили правильно говорить, двигаться на сцене. Фаня играла в любительских спектаклях, но цель была профессиональная сцена.

В 1915-м году девушка опять предприняла попытку покорить Москву. На этот раз помог его величество случай: у колонн Большого театра на девушку обратила внимание балерина Екатерина Васильевна Гельцер, пригласила переночевать. Судьбоносная встреча стала началом их сорокалетней дружбы.

Первую приличную работу Раневской нашла опять-таки Екатерина Гельцер: она порекомендовала протеже в Летний театр в Малаховке.

В октябре 1917-м года власть взяли большевики, и семья Фельдман выехала за границу. Родители звали младшую дочь уехать с ними, однако та отказалась. Почему? Много лет спустя она пояснила, почему осталась: «Я точно знала, что не смогу без России и без русского театра».

В известную всем Фаину Раневскую Фаня Фельдман превратилась благодаря другой наставнице, известной актрисе Павле Вульф. Фаина однажды дождалась ее утром возле театра и попросилась в ученицы. Павла Вульф согласилась. По старой традиции учительница взяла свою ученицу в свою семью.

В театре Симферополя Фаина Фельдман и стала Фаиной Раневской. Новая фамилия стала для нее не только сценическим псевдонимом: вскоре она стала Раневской и по документам. В паспорте полное имя значилось как Фаина Григорьевна Раневская.

До переезда в Москву Раневская десять лет служила в провинциальных театрах, она сыграла более 20 ролей. Летом 1931 года актриса вернулась в Москву, где работала на сцене театров 38 лет. Но, будучи народной артисткой СССР, сыграла лишь 16 ролей.

В 1938 году звезда поссорилась с руководством театра, и осталась без работы и даже без жилья. И тогда ушла в кино, где ее талант был востребован и принес всесоюзную славу.

В 1960-м году из Парижа к ней приехала старшая сестра. Когда Раневская привела ее в свою малогабаритную квартирку на Котельнической набережной, сестра удивилась: «Фаиночка, почему же ты живешь в мастерской, а не на вилле?». Фаина Георгиевна не растерялась и ответила: «Моя вилла ремонтируется».

Сестры прожили вместе 3 года. Они с удовольствием общались, хохотали над нелепыми ситуациями, в которые попадала Изабелла, не в силах привыкнуть к другому укладу жизни.

Когда Изабелла заболела и умерла, Фаина переживала, что мало уделяла сестре внимания. За одно десятилетие Раневская потеряла сестру, подругу Анну Ахматову и учителя Павлу Вульф. Она говорила про себя: «Я как старая пальма на вокзале: никому не нужна, но выбросить жалко».

Личность Раневской окутана множеством заблуждений и тайн. Не все знают, что настоящая Фаина Раневская была скромной и необычайно застенчивой. Образ в кино всего лишь маска, с которой Фаина Георгиевна срослась.

Может быть, застенчивость была и причиной любовных неудач. Раневская о них не рассказывала, хотя признавала, что молодость была бурной. Ее крылатое выражение: «В молодости только и думала о любви, а сейчас люблю только думать».

Еще один парадокс кроется в том, что в Великобритании Раневскую включили десятку величайших артисток всех времен и народов, а президент Америки Франклин Рузвельт говорил о Фаине Георгиевне, как о самой выдающейся актрисе 20-го века. Хотя она сыграла в кино всего лишь 3 главные роли.