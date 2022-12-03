В Греции поезд с танками и бронемашинами из США слетел с рельсов

В греческом порту Александруполисе поезд с бронемашинами и танками из США слетел с рельсов.

Поезд, перевозивший танки, бронемашины и другое военное имущество из США, слетел с рельсов в порту Александруполисе на севере Греции, сообщает портал 902.gr.

"Инцидент произошел сразу за чертой городского порта, в районе Французского вокзала. К месту происшествия прибыла погрузочная техника для ликвидации последствий", - сообщает портал.

В публикации уточняется, что танки, бронемашины и контейнеры военного назначения, недавно выгруженные в порту, предназначались для американских военнослужащих и следовали к границам НАТО.