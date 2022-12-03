Глава Запорожья опроверг слухи об уходе из населенных пунктов региона армии России
Евгений Балицкий во второй раз опроверг слухи о том, что российская армия оставляет населенные пункты в Запорожской области.
Сообщения о том, что российская армия оставляет населенные пункты в Запорожской области и в частности город Пологи - ложь, заявил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.
"Это преднамеренная ложь. Наши защитники удерживают рубежи и пресекают любые попытки ВСУ прорвать оборону. Не соответствует действительности и сообщения об эвакуации из города Васильевка. Все наши прифронтовые города живут и работают. Мы на своей земле", - говорится в публикации.
Евгений Балицкий подчеркнул, что "никакой мобилизации" в Запорожской области не проводится.
Опубликовано: Максим Алексеев
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