Макароны надо есть свежими, в разогретом виде они наносят вред организму

Об этом предупупредила врач-диетолог Марият Мухина. Иземенения, происходящие с составом макаронных изделий после подогрева, опасны для здоровья.

Макарон надо есть свежими. Если они подогреваются сразу после приготовления или спустя некоторое время после охлаждения, то превращаются в опасный для здоровья продукт.

Особенно опасно разогревать макаронные изделия в микроволновой печи. Во время процесса нагревания образуются свободные радикалы, которые могут приводить даже к онкозаболеваниям.

Марият Мухина о подогреве макарон:

«Если их разогревать, особенно в микроволновке, крахмал, важнейший углевод муки, становится модифицированным и плохо переваривается. От него «отрываются» электроны, и макароны содержат уже свободные радикалы – вещества, которые вызывают мутации в клетках»

Врач-диетолог посоветовала отдать предпочтение макаронным изделиям из твердых сортов пшеницы, конечно, при отсутствии индивидуальной непереносимости.

Продукт это полезный, обогащает организм белком, марганцем, аминокислотами. Однако макароны надо варить в таком количестве, чтоб сразу можно было съесть их свежими.

Варить "про запас", хранить в холодильнике, чтобы потом разогреть и употребить в пищу - плохая затея.