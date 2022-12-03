Песков подтвердил, что РФ не станет принимать потолок цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не станет принимать предельный уровень цен на российскую нефть.

В субботу днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Российская Федерация не принимает и не будет принимать предельный уровень цен на российскую нефть и уже проводит соответствующий анализ последовательных действий на сырьевом рынке.

Песков уточняет, что пока не известно, как будет организована работа, но после принятия решения в этом вопросе сообщат позже, однако к введению ограничений уже проведена определенная подготовка.