Песков подтвердил, что РФ не станет принимать потолок цен на нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не станет принимать предельный уровень цен на российскую нефть.
В субботу днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Российская Федерация не принимает и не будет принимать предельный уровень цен на российскую нефть и уже проводит соответствующий анализ последовательных действий на сырьевом рынке.
Песков уточняет, что пока не известно, как будет организована работа, но после принятия решения в этом вопросе сообщат позже, однако к введению ограничений уже проведена определенная подготовка.
Опубликовано: Елена Калиновская
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