«Швырнул микрофон»: Григорий Лепс в Петербурге неожиданно прервал концерт, не допев песню

В самом начале концерта он признался, что все идет не по плану. Певец сказал, что плохо себя чувствует, и день для него не очень веселый.

Долгожданный концерт Григория Лепса состоялся в "Ледовом дворце" Санкт-Петербурга. Правда, не все поклонники ушли домой с положительными эмоциями. Некоторые не смогли подарить певцу цветы, а одна из девушек получила замечание от звезды за то, что хотела с артистом сфотографироваться.

Когда она подошла к сцене с телефоном и хотела сделать селфи с Лепсом, он спросил: "Куда вы это фото повесите? В туалет? Никто все равно не поверит, что вы дружите со мной".

Поклонники в соцсетях простили звезде этот выпад. "Такой характер... Он всегда говорил, что не любит фото", - написали они.

Сам Григорий Лепс в самом начале концерта признался, что все идет не по плану. Он сказал, что плохо себя чувствует. "Не очень веселый сегодня день. Немножко приболел, но ничего - справимся. Благодарен всем, что меня терпите", - сказал певец.

Несмотря на проблемы с голосом, он продолжил петь, однако не смог завершить концерт. Не допев песню "Самый лучший день", артист вдруг на полуслове замолчал, потом вовсе швырнул микрофон и ушел за кулисы.

Поклонники допели строчки песни уже без артиста.