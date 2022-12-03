«Швырнул микрофон»: Григорий Лепс в Петербурге неожиданно прервал концерт, не допев песню
В самом начале концерта он признался, что все идет не по плану. Певец сказал, что плохо себя чувствует, и день для него не очень веселый.
Долгожданный концерт Григория Лепса состоялся в "Ледовом дворце" Санкт-Петербурга. Правда, не все поклонники ушли домой с положительными эмоциями. Некоторые не смогли подарить певцу цветы, а одна из девушек получила замечание от звезды за то, что хотела с артистом сфотографироваться.
Когда она подошла к сцене с телефоном и хотела сделать селфи с Лепсом, он спросил: "Куда вы это фото повесите? В туалет? Никто все равно не поверит, что вы дружите со мной".
Поклонники в соцсетях простили звезде этот выпад. "Такой характер... Он всегда говорил, что не любит фото", - написали они.
Сам Григорий Лепс в самом начале концерта признался, что все идет не по плану. Он сказал, что плохо себя чувствует. "Не очень веселый сегодня день. Немножко приболел, но ничего - справимся. Благодарен всем, что меня терпите", - сказал певец.
Несмотря на проблемы с голосом, он продолжил петь, однако не смог завершить концерт. Не допев песню "Самый лучший день", артист вдруг на полуслове замолчал, потом вовсе швырнул микрофон и ушел за кулисы.
Поклонники допели строчки песни уже без артиста.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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