Эмигрироваший из России комик Дмитрий Романов оскорбил Сахалин
Юморист сравнил выступление в шахтерском городе с тусовочным концертом перед олигархом.
Эмигрироваший после СВО стендап-комик Дмитрий Романов оскорбительно пошутил про сахалинский Углегорск.
В соцсети юморист выложил кадры с концерта, и в комментариях сравнил выступление в шахтерском городке с тусовкой у олигарха, сообщает 5-tv.ru.
«Недавно выступал у известного олигарха. Мне сказали, он еврей и живет в Монако, а день рождения отпразднует в Норвегии. Подумал: еврей, Монако, Норвегия. Надо ехать. Звучит куда лучше, нежели „День шахтера, Сахалин, Углегорск"», — написал Романов.
Жители Сахалина этот юмор артиста не оценили. В комментариях к его публикации они оставили возмущенные отзывы о том, что творчество Романова не такое хорошее, чтобы платить за билеты.
Издание напоминает, что после начала спецоперации на Украине комик выехал из России. Он уехал в Турцию, оттуда перебрался в Польшу, а потом в Андорру.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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