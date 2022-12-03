Недостаток витамина В12 у пожилых людей приводит к затруднению ходьбы

Дефицит этого элемента чаще диагностируется в зрелом возрасте. Состояние сопровождается характерными симптомами и чревато серьезными осложнениями.

Явными признаками недостатка витамина В12 являются анемия, хроническая усталость, онемение конечностей, боли в суставах, проблемы с равновесием.

Низкий уровень указанного элемента приводит к повреждению периферических нервов и далее к более глубоким нарушениям в организме.

В конечном итоге у человека возникают серьезные проблемы с передвижением.

Пожилые люди в таком состоянии из-за онемения ступней и конечностей не могут двигаться без поддержки. У них развиваются мышечная слабость, снижение рефлексов.

Как показало исследование из Гарварда, симптомы, вызванные дефицитом витамина В12, без должного лечения заканчиваются полным затруднением ходьбы.

Кроме того, нехватка витамина ведет к депрессиям, бреду, потере памяти, паранойе, недержанию мочи, человек может потерять вкус и запах.

Нехватка витаминов бывает вызвана недостатком в рационе продуктов, содержащих тот или иной элемент.

Другая причина может заключаться в неспособности организма усваивать или перерабатывать определенные витамины.