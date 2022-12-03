Организм легенды футбола Пеле не реагирует на химиотерапию - он медленно умирает

Несколько дней назад бразилец Пеле был госпитализирован. По последним данным СМИ, легенда футбола медленно умирает. Организм экс-футболиста не реагирует на химиотерапию.

В прошлом Пеле много лет был самой большой звездой мирового футбола. Он трижды приводил Бразилию победе на чемпионатах мира в 1958, 1962 и 1970 годах.

Благодаря этому он навсегда закрепил за собой место среди лучших игроков в истории. Однако в последнее время у 82-летней легенды начались проблемы со здоровьем. Год назад у него диагностировали колоректальный рак.

Пеле госпитализировали в среду. Причиной стал отек всего тела, вызванный респираторной инфекцией.

Дочь легендарного футболиста сообщила в СМИ, что его состояние стабильное. Теперь журналисты сайта Folha de Sao Paulo предоставили драматическую информацию.

По их сообщениям, врачи полностью прекратили химиотерапию, потому что организм Пеле совершенно на нее не реагирует. Бразилец приближается к концу своей жизни, и медики не в силах ему помочь.

"Получает обезболивание в отделении паллиативной помощи в конце жизни. Он не будет проходить инвазивное тестирование или лечение", - говорится в сообщении.