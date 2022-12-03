Сборная Нидерландов обыграла США и стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Нидерландов со счётом 3:1 обыграла США и стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

3 ноября в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» состоялся матч между командами Нидерландов и Соединённых Штатов 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года, который закончился победой голландцев над американцами со счётом 3:1.

Единственный гол в команде США на 76-й забил нападающий Хаджи Райт, в то время как Мемфис Депай попал в ворота американцев на 10-й минуте матча, Дейли Блинд на 45-й и Дензел Думфрис на-81, благодаря чему сборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2022.