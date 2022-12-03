Наталья Бочкарева готовится в третий раз стать матерью
Красотка из ситкома «Счастливы вместе» вновь беременна. Об этом сообщил близкий к окружению звезды источник.
У актрисы есть двое детей: сын Иван и дочь Мария. Звезда родила их от адвоката Николая Борисова, за которым была замужем с 2007 по 2014 годы.
А сейчас 42-летняя Наталья ждет третьего ребенка от некого Романа, с которым тайно зарегистрировала отношения в 2020 году. По словам близкого к окружению артистки источника, рождение ребенка они с мужем планировали давно.
О муже Бочкаревой известно немного. После развода с Борисовым красотка стала прятать романы от посторонних. Но в Сеть просочилось, что Роман работал у звезды личным помощником. До брака пара жила в московской квартире актрисы вместе с ее детьми.
Влюбленные новый статус не афишировали, но спрятать обручальные кольца от вездесущих глаз не удалось. Поклонники быстро рассмотрели украшение на безымянном пальце.
Актриса ведет активный образ жизни: она ходит на театральные премьеры, снимается в новых проектах. Недавно в блоге Наталья рассказала о завершении съемок «Кино про бандитов». «Спасибо моим коллегам, особенно Михаилу Пореченкову, Дмитрию Нагиеву, всей съемочной группе. Вы лучшие!» — написала она.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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