Наталья Бочкарева готовится в третий раз стать матерью

Красотка из ситкома «Счастливы вместе» вновь беременна. Об этом сообщил близкий к окружению звезды источник.

У актрисы есть двое детей: сын Иван и дочь Мария. Звезда родила их от адвоката Николая Борисова, за которым была замужем с 2007 по 2014 годы.

А сейчас 42-летняя Наталья ждет третьего ребенка от некого Романа, с которым тайно зарегистрировала отношения в 2020 году. По словам близкого к окружению артистки источника, рождение ребенка они с мужем планировали давно.

О муже Бочкаревой известно немного. После развода с Борисовым красотка стала прятать романы от посторонних. Но в Сеть просочилось, что Роман работал у звезды личным помощником. До брака пара жила в московской квартире актрисы вместе с ее детьми.

Влюбленные новый статус не афишировали, но спрятать обручальные кольца от вездесущих глаз не удалось. Поклонники быстро рассмотрели украшение на безымянном пальце.

Актриса ведет активный образ жизни: она ходит на театральные премьеры, снимается в новых проектах. Недавно в блоге Наталья рассказала о завершении съемок «Кино про бандитов». «Спасибо моим коллегам, особенно Михаилу Пореченкову, Дмитрию Нагиеву, всей съемочной группе. Вы лучшие!» — написала она.