Автор «Маленького принца», который числился пропавшим без вести, погиб, как герой

Когда немцы вторглись во Францию, Антуан Сент-Экзюпери, пошел защищать родину. Уже с первых дней войны его зачислили в авиачасть дальней разведки.

Он совершил много боевых вылетов, прежде чем загадочно исчез, не оставив исследователям никаких зацепок.

Долгое время судьба оберегала его, но постоянно посылала предупреждающие знаки. Автор "Маленького принца" несколько раз был на волосок от смерти.

Один раз в его самолете отказал мотор и он чудом спасся. Потом на большой высоте из строя вышла внутренняя механика.

Сам пилот потерял сознание, очнулся почти у самой земли и невероятными усилиями смог посадить машину.

Неугомонный храбрый летчик всегда рвался в бой, бесполезно было его останавливать и отговаривать.

Собираясь в последний в жизни полет, Антуан оставил пророческое письмо, где написал: "Если меня собьют, ни о чем сожалеть не буду".

31 июля 1944 года знаменитый писатель вылетел с аэродрома, чтобы больше не вернуться. Долго его считали без вести пропавшим.

Только в 1948 году было принято официальное решение признать летчика погибшим. Однако тело найдено не было и об обстоятельствах гибели ничего известно не было.

26 сентября 1988 года рыбак из марсельской деревни поймал в свою сеть серебряный браслет.

На нем обнаружилась гравировка имен самого Экзюпери, его жены, а также надпись с именем и адресом издателя "Маленького принца".

После чего в том месте, где был найден браслет, организовали поиски. Французский аквалангист отыскал останки самолета Сент-Экзюпери.

Но история имеет продолжение. В 2008 году бывший немецкий пилот Хорст Рипперт в возрасте 88-ми лет заявил, что он сбил самолет легендарного писателя.

Его слова до сих пор впечатляют своим искренним трагизмом:

"Естественно, я не видел в тот момент сидящего за штурвалом. Но даже если бы и видел, я не сумел бы узнать его. Я всем сердцем долго надеялся, что сбил кого-то другого. Когда я был юн, мы все читали и просто обожали книги Сент-Экзюпери. И если бы я только мог предположить, что это он, я ни за что не стал бы стрелять. Ведь это только благодаря его книгам я всей душой полюбил небо и стал летчиком…"

До сего дня установить точную причину и картину гибели великого писателя так и не удалось.

Кроме версии, озвученной немецким пилотом, выдвигались другие гипотезы, в том числе о возможной неисправности истребителя и даже о вероятном суициде Сент-Экзюпери.