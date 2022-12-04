В Лондоне задержали основателя «Альфа-Групп» Фридмана

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило об аресте российского олигарха. Мужчину задержали в его лондонском поместье. Россиянина обвиняют в отмывании денег.

По данным СМИ, задержанный олигарх является основателем и акционером "Альфа-Групп" Михаил Фридман.

58-летнему олигарху также были предъявлены еще два обвинения — в сговоре с целью обмана МВД и сговоре с целью дачи ложных показаний. Вместе с ним были задержаны еще два человека.

Один из них, 35-летний мужчина, предположительно работавший в доме олигарха, был арестован, когда уходил с сумкой, полной наличными. Он был арестован по обвинению в отмывании денег и препятствовании работе правоохранительных органов.

Еще один арестованный — 39-летний мужчина, бывший партнер. Он был арестован в своем доме в Пимлико, в центре Лондона по обвинению в отмывании денег и заговоре с целью вымогательства денег.

NCA не сообщило имен ни одного из арестованных, но, по данным ТАСС, Михаил Фридман, это российский бизнесмен, основатель и акционер "Альфа-групп" Михаил Фридман.

Впоследствии в NCA заявили, что трое задержанных были отпущены под залог после допроса.