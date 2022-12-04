Симптомы мини-инсульта, которые длятся несколько минут и предвещают настоящий инсульт
Тяжелое состояние можно предотвратить, если обратить внимание на эти признаки и сразу вызвать скорую помощь.
Под инсультом понимается опасное состояние, при котором кровь перестает поступать к мозгу и отдельные его участки начинают отмирать.
Очень часто у людей сначала проявляются симптомы мини-инсульта, которые могут предшествовать настоящему серьезному инсульту.
Обнаружив первые тревожные признаки, надо срочно обращаться к врачу. Важно не пропустить предупреждающие знаки, которые очень быстро проходят.
В медицинской среде мини-инсульт известен как ТИА - транзитная ишемическая атака. Состояние вызывается временным отсутствием кровоснабжения мозговых тканей.
Врач-невролог Александра Алехина:
«Обычно симптомы длятся всего несколько минут, а затем полностью исчезают. Важно, чтобы вы сразу же связались со своим лечащим врачом, чтобы вас как можно скорее направили в нашу клинику ТИА. Семь симптомов ТИА включают опущение лица на одну сторону и невозможность улыбаться»
В подобном состоянии человек не может поднять руку. Появляются трудности с речью - она становится невнятной, искажается, иногда вообще пропадает.
Другие симптомы ТИА: потеря зрения, потеря координации, нет осознания частей тела, потеря чувствительности в конечностях.
Если помощь врача подоспеет в течение нескольких минут после ТИА, то это увеличит вероятность предотвращения серьезного инсульта.
Опубликовано: Храмова Оксана
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