Леонтьев впервые с 80-х годов не участвует в съемках «Песни года»

Съемки ежегодного праздничного концерта стартовали в московском дворце «Мегаспорт», но Валерий Яковлевич не смог прилететь в Россию.

Валерий Леонтьев сейчас находится на своей вилле в Майами вместе с супругой. С Людмилой Исакович они вместе с 1972 года, но официально зарегистрировали отношения в 1998-м году.

Как сообщает Рамблер, исполнитель хитов «Казанова» и «Дельтаплан» не смог прилететь в Москву, чтобы принять участие в записи праздничного концерта.

Неизвестно, когда возобновит, и возобновит ли звезда концертную деятельность вообще. Валерия Яковлевича все знают, как закрытого человека, который не афиширует на публике частную жизнь. КП уточняет, что даже близкие друзья не всегда в курсе проблем артиста.

«Очень-очень редко, в моменты безумного доверия, Валерий начинал рассказывать о своей жизни. То, что Господь послал ему такую славу и народную любовь, этим он уравновесил маленькую часть того, через что ему пришлось пройти на жизненном пути», - рассказывал Игорь Крутой.

Ранее стало известно, что власти РФ могут лишить Леонтьева доплат к пенсии. Рамблер отметил, что артист получает ежемесячно 57 тысяч рублей, причем основная часть выплат — надбавка за звание «Народный артист».