Почему Зигмунд Фрейд не смог преодолеть кокаиновую зависимость?

Некоторые биографы считают, что удивительную работоспособность, неординарное мышление и удивительные образы ему обеспечило увлечение этим веществом.

Зигмунда Фрейда (1856-1939 гг.) мир знает как основателя психоанализа, оказавшего ощутимое влияние на психологию, медицину, социологию, антропологию.

Будучи пионером в области, которая сейчас называется неврологией, Фрейд дал абсолютно новое представление о подсознании. Австрийский ученый был на редкость плодовитым: собрание его сочинений составляет 25 томов.

Некоторые биографы считают, что удивительную работоспособность, неординарное мышление и удивительные образы, которые знаменитый психолог описывает в своих трудах, ему обеспечило чрезмерное увлечение кокаином.

Фрейд еще в 1884 году узнал об опытах немецкого военврача с новым препаратом — кокаином. В своей научной работе он писал, что это вещество обладает удивительными свойствами, способными в разы повысить выносливость и заметно снизить утомляемость.

Будучи исследователем, Фрейд заинтересовался прочитанным и принял решение провести опыты лично на себе.

Очень быстро у него развилась зависимость от опасного препарата. Профессор хотел бросить, но взамен получил тяжелую депрессию. А вскоре у него обнаружили опухоль неба. В борьбе с тяжелой болезнью он пережил 33 сложнейшие операции.

Боль стала его спутником, и ученый перестал задумываться о том, что нужно расстаться с опиумной зависимостью.

Когда боли стали совсем невыносимыми, Фрейд обратился к ухаживавшему за ним врачу Максу Шуру с просьбой помочь ему прекратить мучительное существование. 23 сентября 1939 года Шур ввёл ученому необходимую дозу морфия, и измученный психоаналитик покинул наш мир.