Власти Украины планируют взорвать хранилища российского аммиака в Одессе, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита данного химического соединения.

4 ноября российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на военно-дипломатический источник, сообщило о том, что политическое руководство Украины планирует взорвать крыши купольных хранилищ для аммиака в целях обвинения России в якобы ракетном ударе, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса.

Отмечается, что данная провокация киевского режима спланирована и реализуется под тщательным контролем представителей спецслужб Соединённого Королевства и контрактников канадской частной военной компании GardaWorld, которые в настоящее время базируются в Одессе.