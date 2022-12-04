«РИА Новости»: Киев планирует взорвать хранилища российского аммиака в Одессе
Власти Украины планируют взорвать хранилища российского аммиака в Одессе, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита данного химического соединения.
4 ноября российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на военно-дипломатический источник, сообщило о том, что политическое руководство Украины планирует взорвать крыши купольных хранилищ для аммиака в целях обвинения России в якобы ракетном ударе, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса.
Отмечается, что данная провокация киевского режима спланирована и реализуется под тщательным контролем представителей спецслужб Соединённого Королевства и контрактников канадской частной военной компании GardaWorld, которые в настоящее время базируются в Одессе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Зеленский назвал решение ЕС о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов слишком комфортной для РФ
Пугачёва не может выезжать из Израиля более чем на три месяца, иначе потеряет пособие
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
Нюансы ловли окуня со льда на малых водоемах
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США