ОПЕК+ решил продолжить сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки

Участники ОПЕК+ решили сохранить действующие параметры сделки по сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

4 декабря министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в Вене решил сохранить нынешние параметры сделки по добыче природной нефти, которая предусматривает сокращение производства на 2 миллиона баррелей в сутки.

Следующая встреча Организации стран – экспортёров нефти запланирована на 4 июня 2023 года, однако участники альянса готовы собраться в любой момент для принятия дополнительных мер по стабилизации мирового рынка нефти.