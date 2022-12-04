ОПЕК+ решил продолжить сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки
2022-12-04 16:05
Участники ОПЕК+ решили сохранить действующие параметры сделки по сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.
4 декабря министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в Вене решил сохранить нынешние параметры сделки по добыче природной нефти, которая предусматривает сокращение производства на 2 миллиона баррелей в сутки.
Следующая встреча Организации стран – экспортёров нефти запланирована на 4 июня 2023 года, однако участники альянса готовы собраться в любой момент для принятия дополнительных мер по стабилизации мирового рынка нефти.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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