Главным цветом 2023 года назван один из оттенков пурпурного
По версии института Pantone, оттенок Viva Magenta олицетворяет собой смелость, бесстрашие, радость и оптимизм.
Этот цвет похож на ярко-розовые тени или румяна, которые женщины нередко используют в макияже.
Он очень свежий, сочный, манящий, приятный для глаз и часто встречается в живой природе.
Джеймс Фокс, искусствовед из Кембриджа и автор книжки "Мир в соответствии с цветом", называет пурпурный оттенок подходящим для мрачного и темного времени года или того жизненного периода, когда человек потерял надежду.
Он считает, что это "цвет стойкости человеческого духа".
Этот цвет появился в 19 веке после изобретения синтетического анилинового красителя мовеина (или мальвы), который имел широчайший коммерческий успех.
А в 1859 году появился красновато-фиолетовый краситель фуксин (розеин), который спустя год был переименован в маджента - в честь одноименного города в Ломбардии, где произошла битва жителей Сардинии и Франции против австрийцев.
Опубликовано: Наталья Павлова
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