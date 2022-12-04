Главным цветом 2023 года назван один из оттенков пурпурного

По версии института Pantone, оттенок Viva Magenta олицетворяет собой смелость, бесстрашие, радость и оптимизм.

Этот цвет похож на ярко-розовые тени или румяна, которые женщины нередко используют в макияже.

Он очень свежий, сочный, манящий, приятный для глаз и часто встречается в живой природе.

Джеймс Фокс, искусствовед из Кембриджа и автор книжки "Мир в соответствии с цветом", называет пурпурный оттенок подходящим для мрачного и темного времени года или того жизненного периода, когда человек потерял надежду.

Он считает, что это "цвет стойкости человеческого духа".

Этот цвет появился в 19 веке после изобретения синтетического анилинового красителя мовеина (или мальвы), который имел широчайший коммерческий успех.

А в 1859 году появился красновато-фиолетовый краситель фуксин (розеин), который спустя год был переименован в маджента - в честь одноименного города в Ломбардии, где произошла битва жителей Сардинии и Франции против австрийцев.