Альянс ОПЕК+ не будет наращивать добычу нефти на фоне введения потолка цен
2022-12-04 17:12
Страны альянса ОПЕК+ оставили в силе действующие соглашения о добыче углеводородов несмотря на введении потолка цен на нефть.
Страны ОПЕК+ приняли решение сохранить текущий уровень добычи углеводородов несмотря на введение потолка цен на российскую нефть, говорится в итоговом коммюнике опубликованном на официальном сайте альянса.
В документе отмечается, что страны ОПЕК+ открыты к диалогу по любым рыночным изменениям. Следующая плановая встреча представителей альянса назначена на 4 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что с 5 декабря вступают в силу санкции Евросоюза, вводящие запрет на морской экспорт российской нефти стоимостью дороже 60 долларов за баррель.
Опубликовано: Максим Алексеев
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