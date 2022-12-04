Альянс ОПЕК+ не будет наращивать добычу нефти на фоне введения потолка цен

Страны альянса ОПЕК+ оставили в силе действующие соглашения о добыче углеводородов несмотря на введении потолка цен на нефть.

Страны ОПЕК+ приняли решение сохранить текущий уровень добычи углеводородов несмотря на введение потолка цен на российскую нефть, говорится в итоговом коммюнике опубликованном на официальном сайте альянса.

В документе отмечается, что страны ОПЕК+ открыты к диалогу по любым рыночным изменениям. Следующая плановая встреча представителей альянса назначена на 4 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что с 5 декабря вступают в силу санкции Евросоюза, вводящие запрет на морской экспорт российской нефти стоимостью дороже 60 долларов за баррель.