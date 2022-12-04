Артем Дзюба назвал сборную Польши по футболу «быдлом»

Сборная России исключена из ЧМ-2022 по футболу в Катаре из-за начавшейся СВО в Украине. После многомесячного молчания слово взял форвард россиян Артем Дзюба.

В борьбе за выход на ЧМ-2022 сборной России предстояло в полуфинале плей-офф встретиться с поляками. В конечном итоге матч не состоялся после того, как в феврале началась российская СВО в Украине и ФИФА решила исключить Россию из международных соревнований.

Поляки не захотели играть с россиянами в плей-офф. Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша объявил бойкот, к которому присоединились еще несколько европейских стран. Разочарования этим решением ФИФА российские игроки не скрывали, но долго не высказывались.

Тишину нарушил Артем Дзюба. Это бывший капитан сборной, которого возмущает поведение поляков. Нападающий, который уже несколько месяцев ищет новый клуб, жестко высказался о сборной Польши.

"Больно, когда мы пропускаем такие турниры. Трудно сказать, какие команды я бы хотел видеть в группе, если бы Россия вышла на чемпионат мира. Я бы хотел иметь шанс выйти из группы и сразиться с этими польскими сказочниками. В свете последних событий я их совершенно не выношу. Они кричали, что "не будут с нами играть", а потом "ах, как жаль, что мы с ними не играли". Быдло! Они сами кричали, что не хотят играть", – сказал Дзюба, слова которого цитирует sportbox.ru.