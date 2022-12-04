Шутка Казановы, отправившая одного из его друзей в сумасшедший дом

Джакомо Джованни Казанова родился 2 апреля 1725 года в Венеции. Только эти два факта, да место и дата его смерти являются доподлинно известными эпизодами его биографии.

Практически всю свою сознательную жизнь Казанова посвятил двум страстным увлечениям: карточным играм и женщинам. Его современники описывают, что Джакомо, к тому же, обладал своеобразным чувством юмора и не упускал случая подшутить над своими друзьями и товарищами. Хотя некоторые его шутки, при всем желании, нельзя назвать безобидными.

Например, летом 1747 года, находясь в Падуе, Казанова проводил достаточно большое количество времени в компании молодых людей аристократического происхождения, с которыми очень подружился.

Одним из излюбленных их развлечением было подшучивание друг над другом. Главным же условием было то, что жертва розыгрыша обязана была вместе с остальными от души потешаться над своим внезапным приключением. Так однажды, когда очередь дошла до Казановы, он неожиданно провалился в тину и чуть не захлебнулся ею. Ему чудом удалось спастись.

Молодой сердцеед не смог простить обидчику такую жестокую шутку. Выяснив, кто был виновником случившегося казуса, Джакомо твердо вознамерился ему отомстить. Его не остановило даже то, что злотворцем оказался один из близких друзей.

Однажды ночью Казанова раскопал свежую могилу недавно похороненного крестьянина и хладнокровно отрубил руку у покойника. Юноша под покровом ночи пробрался к постели спящего обидчика и слегка потянул с него одеяло.

Тот, проснувшись и решив, что это чья-то очередная проделка, быстро ухватил шутника за руку. Конечно же, ему это вполне удалось. Однако увидев мёртвую руку, бедняга тут же навсегда потерял рассудок.

Подозрение, впрочем, сразу же пало на Казанову. На него тут же было оформлено сразу два заявления в венецианскую полицию: второе – по поводу осквернения могилы. Шутнику ничего больше не оставалось, как только бежать с родины.