Блинкен: Вашингтон ищет новые способы давления на Россию

Глава Государственного департамента США заявил, что Вашингтон ищет иные способы давления на Россию, чем признания ее спонсором тероризма.

Вашингтон ищет новые способы давления на Москву, так как признание России спонсором терроризма может иметь непредсказуемые последствия, заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкин.

"Мы постоянно изучаем новые методы давления на Россию. Идет совместная работа с конгрессом по устранению трудностей с внесением страны в список спонсоров терроризма", - сказал он.

Блинкин подчеркнул, что США и союзники уже ввели беспрецедентные санкции в отношении России и продолжают оказывать всестороннюю помощь Украине.

В настоящий момент США признали странами - спонсорами терроризма Сирию, Иран, КНДР и Кубу.