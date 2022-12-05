Число погибших тюленей на каспийском побережье в Дагестане возросло до 1700

Природоохранный центр Каспийского моря сообщил о росте численности погибших тюленей до 1700 особей.

Общее число тюленей, погибших на берегу Каспийского моря в Дагестане достигло 1700 особей, сообщил генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

"За несколько дне на побережье Каспийского моря обнаружено 1700 туш тюленей. Судя по признакам все они погибли около двух недель назад. Признаков насильственной смерти не обнаружено", - рассказал Гапизов.

Ранее сообщалось о гибели 700 особей. В региональном представительстве Минприроды заявили, что гибель животных произошла в результате естественных причин.

В ведомстве подчеркнули, что численность нерпы (каспийского тюленя) стабильна и достигает до 300 тысяч особей.