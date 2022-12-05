В Германии погиб 13-месячный ребенок после того, как на него упала груженая тележка в гипермаркете
В немецком городе недалеко от Ганновера произошла трагедия. Семья с ребенком отправилась в строительный магазин. В какой-то момент произошло смертельное происшествие. Маленькую девочку спасти не удалось.
13-месячная девочка погибла в результате несчастного случая в магазине DIY недалеко от Ганновера на севере Германии. Нагруженная гипсокартоном тележка для покупок опрокинулась на стоявшего рядом ребенка, который скончался после транспортировки в больницу, пишет портал газеты Bild.
Трагическое происшествие произошла в субботу днем, 3декабря, когда родители с 13-месячной дочерью делали покупки в строительном магазине в Гарбсене недалеко от Ганновера.
"Оперативно прибывшие на место спасатели попытались реанимировать ребенка", — подчеркивает Bild.
Затем девочку вертолетом доставили в клинику, где она вскоре скончалась.
По словам представителя полиции, в настоящее время проводится расследование для выяснения точного хода событий.
Опубликовано: Николай Скира
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