Матвейчук расстался с супругой Глазковой после 5 лет брака

Исполнитель и композитор Глеб Матвейчук развелся с женой Еленой Глазковой. В браке пара состояла 5 лет.

Исполнитель и композитор Глеб Матвейчук развелся с женой Еленой Глазковой после 5 лет совместной жизни, о чем сообщила сама женщина во избежание сплетен.

Глазкова написала в соцсетях, что расставание произошло не вчера. Экс-супруги остались в дружеских отношениях.

Елена выразила слова благодарности музыканту за прожитые вместе годы и двоих детей, о чем информирует "Teleprogramma.pro".

Глазкова заявила, что разрыв с Матвейчуком - осознанный выбор обоих.