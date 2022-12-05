Матвейчук расстался с супругой Глазковой после 5 лет брака
2022-12-05 11:21
Исполнитель и композитор Глеб Матвейчук развелся с женой Еленой Глазковой. В браке пара состояла 5 лет.
Исполнитель и композитор Глеб Матвейчук развелся с женой Еленой Глазковой после 5 лет совместной жизни, о чем сообщила сама женщина во избежание сплетен.
Глазкова написала в соцсетях, что расставание произошло не вчера. Экс-супруги остались в дружеских отношениях.
Елена выразила слова благодарности музыканту за прожитые вместе годы и двоих детей, о чем информирует "Teleprogramma.pro".
Глазкова заявила, что разрыв с Матвейчуком - осознанный выбор обоих.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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