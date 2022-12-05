Пугачева посетила спектакль Белого в Израиле, покинувшего РФ на фоне спецоперации

Анатолий Белый выступил с моноспектаклем в Израиле. Алла Пугачева посетила постановку артиста, как и она покинувшего Россию.

Алла Пугачева не сидит на месте в Израиле, а недавно стала зрительницей спектакля актера Анатолия Белого.

Экс-звезда МХТ имени Чехова покинул РФ летом. Прекращать творческую деятельность артист не стал. Недавно он представил моноспектакль в Израиле, который и посетила Алла Борисовна.

Исполнительница пообщалась с актером, поблагодарив его за выступление, о чем сообщает "Telerpogramma.pro".