Пугачева посетила спектакль Белого в Израиле, покинувшего РФ на фоне спецоперации
2022-12-05 12:07
Анатолий Белый выступил с моноспектаклем в Израиле. Алла Пугачева посетила постановку артиста, как и она покинувшего Россию.
Алла Пугачева не сидит на месте в Израиле, а недавно стала зрительницей спектакля актера Анатолия Белого.
Экс-звезда МХТ имени Чехова покинул РФ летом. Прекращать творческую деятельность артист не стал. Недавно он представил моноспектакль в Израиле, который и посетила Алла Борисовна.
Исполнительница пообщалась с актером, поблагодарив его за выступление, о чем сообщает "Telerpogramma.pro".
Опубликовано: Наталья Гончарова