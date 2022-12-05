Английские ученые выяснили, чем опасны продукты в пластиковой упаковке

Учёные Портсмутского университета и программа независимого телевидения (ITV) «Доброе утро, Британия» выяснили, что за год потребители еды из упаковок могут съедать до двух пластиковых пакетов.

Виной всему микрочастицы пластика, попадающие в организм едой.

Ученые приготовили два варианта обеда, один из которых содержал продукты из пластиковой упаковки, а другой — ингредиенты без обёртки.

В первом случае количество микрочастиц пластика оказалось в семь раз больше, чем во втором. При этом, первый вариант обеда оказался дороже на 37%.

«Похоже, что большая часть микропластика попадает в пищу через пластиковую упаковку, в которую кладут продукты. Но есть и другие пути проникновения пластика в пищевую цепочку. Он может попадать в овощи через почву, а в мясо — через траву с пастбища. В воздухе тоже много микропластика, так что он падает на еду. Наконец, микропластик может проникать в пищу с кухонных принадлежностей во время приготовления обеда», — отметил исследователь из Портсмутского университета Файе Кучерио.

Ученые подвели итоги исследования и пришли к выводу, что ежедневное употребление продуктов из пластиковой упаковки приведет к тому, что человек дополнительно проглотит микрочастиц объёмом в два пластиковых пакета.