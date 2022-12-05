«Режим гоблина» признан Оксфордским словарем сленговым выражением 2022 года

5 декабря стало известно, что выражением года по версии Оксфордского словаря стало словосочетание "режим гоблина".

Днём понедельника официальный сайт издательства Оксфордского словаря обнародовал информацию, согласно которому выражение "режим гоблина" признано словом 2022 года. Отмечается, что данным словосочетанием традиционно обозначают деятельность человека, который беспринципно отказывается соответствовать общественным ожиданиям и руководствуется лишь своими эгоистическими мотивами.

Примечательно, что в голосовании за выражение 2022 года также принимали участие такие слова как "метавселенная" и "я поддерживаю", в то время как американский словарь Merriam-Webster признал словом года "газлайтинг".