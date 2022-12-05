Волочкова назвала свои самые вредные привычки

Балерина Волочкова призналась, что у нее имеются вредные привычки, но она их полностью контролирует.

Анастасия Волочкова не стала скрывать свои вредные привычки.

Звезда сцены понимает, что зависимости могут мешать, но у нее все под контролем.

Волочкова может выругаться матом на эмоциях, но это не является ее привычкой.

Любовь балерины к просекко с клубникой известна всем.

Анастасия понимает, что здесь нужна мера, чтобы не мешать ее работе.