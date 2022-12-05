Волочкова назвала свои самые вредные привычки
2022-12-05 13:09
Балерина Волочкова призналась, что у нее имеются вредные привычки, но она их полностью контролирует.
Анастасия Волочкова не стала скрывать свои вредные привычки.
Звезда сцены понимает, что зависимости могут мешать, но у нее все под контролем.
Волочкова может выругаться матом на эмоциях, но это не является ее привычкой.
Любовь балерины к просекко с клубникой известна всем.
Анастасия понимает, что здесь нужна мера, чтобы не мешать ее работе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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