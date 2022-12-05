Медведев грубо ответил на введение «потолка цен» на нефть из России

Заместитель председателя Совета безопасности России прокомментировал введение потолка цен на нефть.

Введение "потолка цен" на нефть из России ничего хорошего не принесет европейским потребителям, заявил Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Эти действия наших "друзей" мне напоминают толпу подгулявших блогеров, которые обожравшись шнапсом, пивом и сосисками решили полезть в ледяную воду. Часть из них чень быстро протрезвеет и выскочит", - написал он в Telegram.

Дмитрий Медведев порекомендовал европейским потребителям запастись "шнапсом, кипятильниками и одеялами", так как зима еще только началась.