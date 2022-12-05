Симптомы, по которым можно распознать развитие рака легких

Онколог Андрей Воробьев Рассказал, что длительный непроходящий кашель в течение трех и более недель может указывать на развивающийся рак легких.

По мнению врача, крайне важно не ждать, пока кашель пройдет сам собой, а заниматься его лечением и обязательно обращаться к врачу.

Любые подозрительные симптомы должны насторожить и заставить человека уделить внимание здоровью, пока не поздно.

Андрей Воробьев перечислил основные признаки начинающегося рака легких:

кашель, непрекращающийся три недели;

появление крови при кашле;

постоянно преследующая одышка;

вялось, усталость, снижение работоспособности;

непонятное снижение веса, ухудшение аппетита;

боли, возникающие во время дыхания или кашля.

Рак легких занимает третье место среди других видов онкозаболеваний по распространенности. Вот почему так важно вовремя обследоваться и принять меры.

Как правило, риск рака легких повышен у курильщиков. Однако и некурящие люди могут попасть в группу риска.

Постоянная одышка и непрерывный кашель - серьезный повод срочно посетить врача!