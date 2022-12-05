Симптомы, по которым можно распознать развитие рака легких
Онколог Андрей Воробьев Рассказал, что длительный непроходящий кашель в течение трех и более недель может указывать на развивающийся рак легких.
По мнению врача, крайне важно не ждать, пока кашель пройдет сам собой, а заниматься его лечением и обязательно обращаться к врачу.
Любые подозрительные симптомы должны насторожить и заставить человека уделить внимание здоровью, пока не поздно.
Андрей Воробьев перечислил основные признаки начинающегося рака легких:
кашель, непрекращающийся три недели;
появление крови при кашле;
постоянно преследующая одышка;
вялось, усталость, снижение работоспособности;
непонятное снижение веса, ухудшение аппетита;
боли, возникающие во время дыхания или кашля.
Рак легких занимает третье место среди других видов онкозаболеваний по распространенности. Вот почему так важно вовремя обследоваться и принять меры.
Как правило, риск рака легких повышен у курильщиков. Однако и некурящие люди могут попасть в группу риска.
Постоянная одышка и непрерывный кашель - серьезный повод срочно посетить врача!
Опубликовано: Храмова Оксана
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