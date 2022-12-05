Цыганова осудила Лепса за драку с жителем Питера после концерта

Исполнительница Вика Цыганова шокирована поведением коллеги Григория Лепса на концерте в Санкт-Петербурге, а тем более после него, когда тот побил посетителя бара в Питере.

Вика Цыганова призвала Григория Лепса отказаться от звания Народного артиста из-за того, что тот устроил драку с посетителем бара в Санкт-Петербурге.

Житель Питера, которого избил Лепс, утверждает, что певец требовал, чтобы с ним играли в нарды, размахивая пачкой купюр. У посетителя таких средств не оказалось с собой, по этой причине он отказался.

За свой отказ житель северной столицы был избит артистом.

Цыганова убеждена, что Лепс должен покаяться перед поклонниками за свое отвратительное поведение.