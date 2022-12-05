Песков заявил, что Кремль не планирует вводить ограничения для россиян, покинувших страну из-за мобилизации
Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в настоящее время Кремль не ведет обсуждений или дискуссий относительно инициатив об ограничениях для покинувших Россию граждан и дополнительных стимулах для их возвращения.
Так официальный спикер Кремля прокомментировал вопрос журналистов относительно предложений главы конституционного комитета Совета Федерации Андрея Клишас, который выступил с идеей ввода ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации. Так, ранее в интервью изданию «Ведомости» Клишас заявил, что подобные меры могли бы сделать нахождение выехавших за границу россиян «менее комфортным».
Как заявил Песков журналистам, было бы лучше, если бы данный вопрос комментировали сами участники рабочей дискуссии. Что касается Кремля, то, по словам Пескова, там сейчас никаких дискуссий и обсуждений на этот счет не ведется.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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