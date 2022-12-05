Диетолог рекомендует тщательно выбирать продукты для дорожного перекуса
Врач-диетолог петербургского медицинского центра «Проект здоровье» Наталья Круглова рассказала, на что стоит обратить внимание при подборе еды в дорогу.
Планируя выбор продуктов в дорогу, главное не забывать, что есть продукты долго хранящиеся и продукты скоропортящиеся.
Скоропортящиеся продукты следует употребить в пищу в течение двух часов. Это, к примеру, кисломолочные напитки и бутерброды с сыром.
Из долго хранящихся рекомендуется запастись цельнозерновыми батончиками с добавлением сухофруктов.
Они хорошо хранятся при комнатной температуре и не портятся, если упаковка в порядке.
Фруктовому пюре без сахара не требуется специальный температурный режим, а значит оно хорошо сохранится в дороге и подойдет для перекуса.
Рекомендуется взять с собой орехи и семечки, но без добавленной соли, которая может вызвать задержку жидкости в организме.
«Это может приводить к избытку соли, плюс такое сидячее положение длительное время — они могут приводить к появлению отёчности у некоторых людей», — добавила диетолог.
Полезно взять с собой фрукты и бананы, главное не забыть перед отправлением их обязательно вымыть.
Стоит запастись ультрапастеризованным молоком, которое легко переносит температуру до 25 градусов, содержит белок, кальций и удобно для перекуса в дороге.
Можно взять запеченный картофель, а к нему нарезать огурцы, помидоры, болгарский перец, морковку, сельдерей, капусту. Ни в коем случае сразу не солить и употребить в первые сутки поездки.
Опубликовано: Храмова Оксана
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