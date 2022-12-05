Полиция возбудила уголовное дело после драки в баре с участием Лепса

Российские правоохранители возбудили уголовное дело после инцидента в баре с участием певца Григория Лепса и его охраны.

Сотрудники МВД России инициировали уголовное делопроизводство по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью" после публикации в интернете видеозаписи, на которой российский музыкант Григорий Лепс и его охранники принимают участие в драке в одном из баров Санкт-Петербурга. Известно, что в полицию обратился мужчина, у которого диагностировали перелом носа и повреждение колена.

Примечательно, что накануне Лепс прервал своё выступление на концерте, с силой бросив микрофон о пол, после чего отправился в местный бар.