Тревожные признаки, которые предвещают инфаркт за неделю до приступа
Сердечный приступ начинается задолго до приезда скорой помощи. Он дает о себе знать характирными симптомами недомогания, на которые надо обращать внимание.
Сердечный приступ диагностируют, когда кровь не поступает к сердцу. Состояние приводит либо к смертельному исходу, либо приводят к необратимым повреждениям сердечной мышцы.
Мнение врача-кардиолога:
«Сердечный приступ начинается за несколько недель до того, как произойдет рассматриваемый приступ. Люди часто принимают ранние признаки сердечного приступа, такие как боль в груди, изжогу или растяжение мышц. К сожалению, многие люди слишком долго ждут, прежде чем получить помощь»
Если вовремя обратить внимание на приближение инфаркта, можно спасти себе жизнь или значительно улучшить ее качество, а не превратиться в инвалида.
Олег Варфоломеев, врач-кардиолог, рассказал о типичных признаках сердечного приступа, которые начинаются задолого до печального события:
болевые ощущения, дискомфорт и тяжесть в груди;
появление постоянной одышки;
боли в плече или в руке;
ощущение слабости и онемения в плече или руке.
Признаки сердечного приступа у женщин часто отличаются от симптомов инфаркта у мужчин. К тому же они бывают очень нетипичными:
болит спина;
кружится голова;
случаются обмороки;
преследует усталость;
возникают приступы рвоты;
болит верхняя часть живота (или возникают давящие ощущения).
Опубликовано: Храмова Оксана
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