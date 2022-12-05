Тревожные признаки, которые предвещают инфаркт за неделю до приступа

Сердечный приступ начинается задолго до приезда скорой помощи. Он дает о себе знать характирными симптомами недомогания, на которые надо обращать внимание.

Сердечный приступ диагностируют, когда кровь не поступает к сердцу. Состояние приводит либо к смертельному исходу, либо приводят к необратимым повреждениям сердечной мышцы.

Мнение врача-кардиолога:

«Сердечный приступ начинается за несколько недель до того, как произойдет рассматриваемый приступ. Люди часто принимают ранние признаки сердечного приступа, такие как боль в груди, изжогу или растяжение мышц. К сожалению, многие люди слишком долго ждут, прежде чем получить помощь»

Если вовремя обратить внимание на приближение инфаркта, можно спасти себе жизнь или значительно улучшить ее качество, а не превратиться в инвалида.

Олег Варфоломеев, врач-кардиолог, рассказал о типичных признаках сердечного приступа, которые начинаются задолого до печального события:

болевые ощущения, дискомфорт и тяжесть в груди;

появление постоянной одышки;

боли в плече или в руке;

ощущение слабости и онемения в плече или руке.

Признаки сердечного приступа у женщин часто отличаются от симптомов инфаркта у мужчин. К тому же они бывают очень нетипичными:

болит спина;

кружится голова;

случаются обмороки;

преследует усталость;

возникают приступы рвоты;

болит верхняя часть живота (или возникают давящие ощущения).