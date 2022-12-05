Сочетая эти продукты с лекарствами, можно снизить эффективность лечения и даже навредить себе
Эндокринолог Ирина Калинина рассказала, какие продукты и лекарства нельзя сочетать между собой, чтобы не нанести вред здоровью.
Некоторые продукты могут негативно влиять на усвоение отдельных медикаментов, ослабляя или вообще нейтрализуя их действие.
В других случаях, сочетая несочетаемые лекарства и продукты, можно даже поставить под угрозу свою жизнь.
Ирина Калинина:
«Например, кислые фруктовые и овощные соки снижают действие антибиотиков, антисекреторных средств, а также препаратов против опухолей и с содержанием железа»
Специалист уверен, что сочетание клюквы, продуктов, содержащих клюкву, с антикоагулянтами (лечат тромбозы) может привести к кровотечению.
Также указанную группу препаратов нельзя сочетать с продуктами, богатыми витамином К (огурцы, соя, листовой салат, шпинат, капуста, фасоль).
Нарушение этой рекомендации ведет к снижению эффективности медицинских препаратов.
Молоко и антикоагулянты/мочегонные средства/антибиотики - сочетание, которое ухудшает всасываемость лекарств до 80%.
Для людей, принимающих железосодержащие препараты, недопустимым является употребление молочных продуктов, орехов, пшенной каши, чая, кофе, пшеничного хлеба.
Опубликовано: Храмова Оксана
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