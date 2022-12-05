Сочетая эти продукты с лекарствами, можно снизить эффективность лечения и даже навредить себе

Эндокринолог Ирина Калинина рассказала, какие продукты и лекарства нельзя сочетать между собой, чтобы не нанести вред здоровью.

Некоторые продукты могут негативно влиять на усвоение отдельных медикаментов, ослабляя или вообще нейтрализуя их действие.

В других случаях, сочетая несочетаемые лекарства и продукты, можно даже поставить под угрозу свою жизнь.

Ирина Калинина:

«Например, кислые фруктовые и овощные соки снижают действие антибиотиков, антисекреторных средств, а также препаратов против опухолей и с содержанием железа»

Специалист уверен, что сочетание клюквы, продуктов, содержащих клюкву, с антикоагулянтами (лечат тромбозы) может привести к кровотечению.

Также указанную группу препаратов нельзя сочетать с продуктами, богатыми витамином К (огурцы, соя, листовой салат, шпинат, капуста, фасоль).

Нарушение этой рекомендации ведет к снижению эффективности медицинских препаратов.

Молоко и антикоагулянты/мочегонные средства/антибиотики - сочетание, которое ухудшает всасываемость лекарств до 80%.

Для людей, принимающих железосодержащие препараты, недопустимым является употребление молочных продуктов, орехов, пшенной каши, чая, кофе, пшеничного хлеба.